Salernitana, è fatta per un altro Coulibaly: arriva dalla Ligue 1

I Coulibaly diventano due. Dopo Mamadou arrivato dall'Udinese nei giorni scorsi, la Salernitana ha perfezionato in queste ore l'arrivo di Lassana Coulibaly mediano maliano classe 1996 reduce dall'esperienza con l'Angers in Ligue 1. Svincolatosi al termine della stagione, il neo granata è cresciuto in Francia nel Bastia ma nel corso della sua carriera ha poi vissuto anche le esperienze con il Cercle Bruges in Belgio e i Rangers Glasgow in Scozia dove si è messo in mostra anche durante l'Europa League.

Intanto la Salernitana, che dalla settimana prossima tornerà a lavorare in città, fa sapere che il difensore Veseli è già ritornato a Salerno per sottoporsi a degli esami specifici a causa di un forte trauma contusivo al ginocchio destro rimediato nel corso della sgambatura di giovedì pomeriggio contro la Fermana.