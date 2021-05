Salernitana, venerdì festa a porte chiuse all'Arechi

Si alla festa, ma a porte chiuse. Inevitabile visto il momento. Attraverso il proprio sito ufficiale la Salernitana fa infatti sapere che venerdì pomeriggio, alle ore 17:00, si svolgerà presso lo stadio Arechi la cerimonia di premiazione da parte della Lega B per la promozione in Serie A del club caro al duo Lotito-Mezzaroma.

Per l'occasione, quindi, sarà presente a Salerno il presidente Mauro Balata che consegnerà, come da copione in queste circostanze, a capitan Di Tacchio e compagni la coppa che andrà di fatto ad arricchire ulteriormente la bacheca granata.

Come previsto dall'attuale dpcm, ovviamente venerdì all'interno dell'Arechi non potranno essere presenti i tifosi che probabilmente saranno però situati in piccola parte all'esterno dell'impianto sportivo di via Allende per rivolgere un applauso a chi nei giorni scorsi ha (ri)scritto la storia della Salernitana.