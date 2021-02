Brutte notizie, per il momento, per Fabrizio Castori e la Salernitana che rischiano di dover rinunciare a un bel po di pedine importanti per la gara di sabato pomeriggio contro il Chievo Verona. In quattro, infatti, sono in forte dubbio per la partita dell'Arechi (fischio d'inizio alle ore 14:00).

Cicerelli (la cui risonanza magnetica è risultata comunque negativa) e Gondo hanno svolto quest'oggi un lavoro atletico differenziato a causa dei rispettivi fastidi muscolari, Kupisz e Durmisi invece si sono sottoposti a controlli medici per appurare l'entità dei propri infortuni. Nel primo caso la risonanza ha evidenziato un’elongazione al bicipite femorale, nel secondo il consulto ha invece evidenziato una lieve lesione muscolare al bicipite femorale.

