Seconda giornata di allenamenti, rigorosamente individuali, per la Salernitana di mister Ventura. Come da prassi tutti in campo, in gruppi da 4-5 giocatori, presso l'impianto sportivo Mary Rosy, aspettando ovviamente buone nuove dal Consiglio Federale di giovedì prossimo. Regolarmente a disposizione anche Milan Djuric che ha ormai messo alle spalle l'infortunio al piede che l'aveva costretto ai box diverse settimane prima dello stop causato dal Covid-19. Per il bosniaco lo staff tecnico granata ha stilato un programma specifico per consentirgli di recuperare la condizione migliore dopo un lungo periodo di inattività ed essere di conseguenza pronto già da subito per l'eventuale ripresa del campionato. Intanto, in attesa della seconda tornata, la prima parte di tamponi effettuata dai tesserati della Salernitana è risultata negativa. © RIPRODUZIONE RISERVATA