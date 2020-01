La vittoria di Pescara sembra aver portato un nuovo entusiasmo in casa Salernitana in vista del girone di ritorno, ma l’infortunio di Cicerelli rimediato all’inizio della gara dell’Adriatico ha lasciato però anche qualche strascico negativo. L’esterno pugliese ha rimediato una ferita alla tibia destra che l’ha costretto a lasciare il campo dopo neppure venti minuti di gioco, un ferita che rischia a quanto pare di estrometterlo dai giochi anche per la sfida di sabato prossimo quando i granata sfideranno alle 18 il Cosenza allo stadio Arechi. Nelle prossime ore si conoscerà l’entità reale dell’infortunio e di conseguenza i relativi tempi di recupero.



Per la sfida contro i calabresi, però, Ventura potrà fare i conti anche con delle piacevoli novità: dalla squalifica rientreranno Karo, Di Tacchio e Kiyine, mentre nelle prossime ore dovrebbero finalmente firmare il contratto con la Salernitana sia Aya che Curcio che sarebbero così a tutti gli effetti arruolabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA