Tempo di analisi social. Un pò come da copione in questa epoca. Dopo tanti saluti e qualche arrivederci, c'è anche chi in casa Salernitana assicura la sua permanenza. Come nel caso di Alessandro Micai che quest'oggi sul suo profilo Instagram ha parlato di quello che è accaduto nel recente passato e di quello che accadrà nel futuro prossimo: "Il giusto tempo. Ci vuole il giusto tempo quando si fa una riflessione. A caldo si rischia di dire cose che magari alla lunga non reggono o parole dettate dal momento; eviterò le solite frasi fatte perché, lo sappiamo, questa piazza ne ha già sentite troppe. Sono dispiaciuto per la partita contro l’Empoli, dove sono il primo a sapere che avrei potuto fare meglio, ma ancor di più mi rammarico per il mancato “treno playoff“. Quello che non ho trovato giusto è l’accanimento verso un gruppo che non ha mai tirato la gamba indietro. Ora peró ripartiamo tutti insieme, perché solo così potremo costruire qualcosa di veramente importante! Forza Salernitana!". © RIPRODUZIONE RISERVATA