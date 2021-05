Salernitana premiata dal sindaco, Lotito: «Squadra competitiva in A»

Mattinata a Palazzo di Città per la Salernitana ospite dal primo cittadino Vincenzo Napoli che ha consegnato a tutti i calciatori granata un ippocampo in ceramica come omaggio per la storica promozione in Serie A.

Presente per l'occasione anche il co-patron Claudio Lotito che al termine della manifestazione ha dichiarato con fermezza: «C’è una normativa da rispettare, faremo di tutto per far proseguire il percorso di crescita della Salernitana, che resti una società solida. Ora andranno fatte delle valutazioni giuridiche per non far strumentalizzare la situazione. L’interesse è partecipare al campionato di Serie A con una squadra competitiva, al di là della presenza mia o di mio cognato farò di tutto affinché ciò si verifichi. Le richieste ci sono, ma servono i fatti concreti. Noi ci abbiamo messo soldi ed entusiasmo. Abbiamo preso un impegno, davanti alla città, e lo abbiamo portato a termine. La squadra ha incarnato il mio spirito combattivo. La città di Salerno può vantare di nuovo la squadra in Serie A. Abbiamo vinto sul campo. Ora servirà una proprietà che avrà le possibilità economiche di mandare avanti il progetto».