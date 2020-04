Decisione presa, l'unica ed inevitabile. Per tanti motivi, non solo sportivi ma soprattutto di salute. Quando si ritornerà in campo per gli allenamenti (si spera dal 4 maggio in poi) la Salernitana attuerà un mini ritiro presso una struttura di Pontecagnano vicina all'impianto di gioco Mary Rosy dove Gian Piero Ventura e la sua squadra si alleneranno in vista della possibile ripresa del campionato di B (si spera a fine maggio). Il club granata, come confermato dal diesse Angelo Fabiani all'edizione cartacea di quest'oggi de Il Mattino, è già a lavoro per la fase 2 che dovrà vivere la Salernitana.



Da qualche giorno con la struttura alberghiera e con quella sportiva è già cominciata la collaborazione a distanza per rispettare tutte le norme imposte dal Governo. Scartata quindi l'ipotesi di San Gregorio Magno che inizialmente era stata considerata come opzione numero uno dal club granata. © RIPRODUZIONE RISERVATA