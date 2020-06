A lavoro per trovare un accordo. Ma rispetto alle settimane scorse quando la forbice tra domanda e offerta era molto ampia, ora invece si sta sempre di più rimpicciolendo. Come giusto che sia. La Salernitana da una parte ed i giocatori dall’altra stanno continuando a trattare, ma ora il punto d’incontro sembra essere decisamente più vicino: con Di Tacchio e soci che sembrano disposti a rinunciare a una mensilità, mentre sulla seconda si sta cercando di trovare la soluzione migliore per tutti puntando anche su eventuali bonus in caso di promozione in Serie A. Conferme dell’avvicinamento tra le parti sono arrivate direttamente dall’entoura granata: “Ci sono stati incontri tra il direttore (Fabiani, ndr) e una delegazione di giocatori e si va verso un accordo pacifico – ha detto il team manager Salvatore Avallone ai microfoni di Tv Oggi – Da parte dei giocatori c’è stata disponibilità e anche la società ha fatto determinate cose per evitare diverbi.” © RIPRODUZIONE RISERVATA