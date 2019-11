© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la paura di sabato scorso, quest’oggisembra aver tirato un piccolo sospiro di sollievo. Gli esami clinici-strumentali a cui si è sottoposto questa mattina hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro con distrazione del collaterale mediale. Escluse, quindi, lesioni ai legamenti, ma tra 15 giorni il centrocampista polacco dovrà effettuare un nuovo controllo radiologico per definire i reali tempi di recupero. Probabile, ma solo al momento, che Dziczek si ritroverà costretto a saltare poco più di un mese di campionato. Momenti che, a quanto pare, hanno finalmente superato Cicerelli, Firenze e Giannetti che domenica quasi certamente saranno disponibili per la difficile trasferta della Salernitana a Cremona. Ancora qualche dubbio su Billong che, in caso di rinuncia da parte di Ventura per la gara del prossimo week-end, sarà comunque regolarmente a disposizione alla ripresa del campionato.