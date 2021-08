La Salernitana perde Veseli: trauma distorsivo, out un mese

Tutto era andato nel verso giusto fino al momento dell'infortunio di Frederic Veseli rimediato nell'ultima amichevole disputata dalla Salernitana nel ritiro di Cascia. Dopo alcuni giorni di attesa il difensore della nazionale albanese si è sottoposto alla risonanza magnetica che non ha dato purtroppo buone notizie a mister Castori, Veseli infatti ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. Il calciatore granata, che ha già iniziato in queste ore il percorso riabilitativo, dovrebbe probabilmente restare fuori un mese e mezzo. Un problema che potrebbe indurre il diesse Fabiani ad attivarsi non solo per un difensore (Gagliolo?) come richiesto da tempo da Castori, bensì per due.