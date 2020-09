Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, in una lettera inviata oggi al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, ha chiesto nell'interesse delle sue associate alcuni approfondimenti in merito al progetto per l'ingresso dei fondi di private equity nella nuova media company per la gestione dei diritti tv. Un progetto, rileva nella lettera il presidente della Lega B, che rischia di incidere in maniera significativa sull'intero comparto professionistico sia nell'aspetto mutualistico che di potenziale sperequazione in danno dei club che approderanno in Serie A nelle prossime stagioni. Ultimo aggiornamento: 14:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA