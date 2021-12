Avellino beffato nel recupero dal Foggia di Zeman: 2-2

Emozioni e delusioni al Partenio-Lombardi. Biancoverdi beffati nei minuti di recupero: Avellino-Foggia finisce 2-2. E’ subito Maniero a portare i padroni di casa in vantaggio al sesto minuto del primo tempo. Conti in pari nella ripresa con Ferrante al 17esimo, ma sette minuti dopo Maniero raddoppia. Quando il risultato sembrava in cassaforte arriva la doccia fredda per gli uomini di mister Piero Braglia. Al quarto minuto di recupero va in gol Ferrante. Poi il triplice fischio del direttore di gara. Amarezza sugli spalti dello stadio avellinese. Nel fine partita il tecnico del Foggia, Zeman dice: “La partita non mi è piaciuta. Si è giocata di più sul piano fisico”.

AVELLINO-FOGGIA 2-2

MARCATORI: 6' st e 35' st Maniero (A), 17' st Di Pasquale (F), 49' st Ferrante (F).

AVELLINO (3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove (42' st Scognamiglio); Ciancio, Matera (25' st Aloi), D'Angelo, Mignanelli (17' st Tito); Kanoute (25' st Micovschi), Maniero (42' st Gagliano), Di Gaudio. A disp.: Pane, Rizzo, Sbraga, Tito, De Francesco, Mastalli. All.: Braglia.

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni (24' st Martino), Sciacca, Di Pasquale, Nicoletti; Gallo (24' st Petermann), Maselli (10' st Rocca), Garofalo; Merkaj (10' st Tuzzo), Ferrante, Curcio. A disp.: Dalmasso, Di Jenno, Rizzo Pinna, Vigolo. All.: Zeman.

ARBITRO: Sig. Federico Longo della sezione di Paola.