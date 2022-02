L'Avellino vince il derby: 3-1 alla Juve Stabia

Seconda vittoria consecutiva per l'Avellino. La squadra biancoverde fa proprio il derby contro la Juve Stabia. Lupi dominatori: 3-1 il finale di gara. Maniero sigla una doppietta, aprendo le danze con una bella rovesciata al 17esimo minuto che porta l'Avellino in vantaggio. Pareggio temporaneo di Altobelli un quartod'ora più tardi. Nella ripresa i biancoverdi mettono subito le cose in chiaro. Passano cinque minuti e Maniero raddoppia. Al 29esimo Aloi blinda il risultato.

AVELLINO-JUVE STABIA 3-1

MARCATORI: 17' pt e 5' st Maniero (A), 32' pt Altobelli (JS), 29' st Aloi (A).

AVELLINO (3-4-1-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Rizzo (16' st Ciancio), Aloi, Carriero (25' st Matera), Tito; Kanoute; Maniero (25' st Kragl), Murano (43' pt Micovschi). A disp.: Pane, Pizzella, Chiti, Scognamiglio, De Francesco, Mastalli. All.: De Simone.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Dini; Donati, Caldore, Troest, Panico (1' st Dell'Orfanello); Altobelli, Davì; Della Pietra (19' st Stoppa), Schiavi (30' st Bentivegna), Guarracino (19' st Ceccarelli); Evacuo (19' st Eusepi). A disp.: Russo, Cinaglia, Esposito, Peluso, Erradi, Scaccabarozzi, De Silvestro. All.: Sottili.

ARBITRO: Sig. Daniele Rutella della sezione di Enna.