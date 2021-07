Parte il ritiro precampionato dell'Avellino, sono 24 i convocati

L’Avellino parte per il ritiro pre-campionato di Roccaraso. Da sabato 24 luglio e fino al 4 agosto prossimo, la truppa biancoverde sarà in terra abruzzese per la preparazione. Ufficializzata dalla società la lista dei convocati.

Portieri: Forte, Pane, Pizzella;

Difensori: Capone, Ciancio, Dossena, Miceli, Mignanelli, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Silvestri L., Tito;

Centrocampisti: Aloi, Carriero, D’Angelo, De Francesco, Mastalli, Matera, Silvestri M.;

Attaccanti: Bernardotto, Maniero, Messina, Santaniello.

Lavoreranno agli ordini di mister Piero Braglia. Già due le amichevoli in programma. Il 28 luglio a Roccaraso sfida con Napoli Primavera. Il 4 agosto partita a Frosinone contro la compagine di casa.