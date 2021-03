L' Avellino vince ancora: 1-0 al Catanzaro

I lupi non si fermano più. L’Avellino espugna anche il campo del Catanzaro. Nel turno infrasettimanale, la squadra di mister Piero Braglia supera di misura gli avversari calabresi. La rete porta la firma di Bernardotto al ventunesimo minuto del primo tempo. Fino a quel punto la partita non aveva riservato emozioni. I padroni di casa le hanno tentate tutte per pareggiare i conti. Ma non sono riusciti nell’obiettivo. Finale di gara nervoso: espulsi Miceli per i lupi a nove minuti dal termine e Carlini del Catanzaro in pieno recupero. Entrambi per doppia ammonizione. L’Avellino conserva il secondo posto nella graduatoria del girone C del campionato di Serie C dietro la capolista Ternana.

