Secondo successo consecutivo per l’Avellino. In casa supera con tre reti la Viterbese: 3-0 il finale della gara al Partenio-Lombardi. Ancora una buona performance per la formazione di mister Piero Braglia. Contro i laziali, i biancoverdi hanno dimostrato nuovamente maturità e determinazione. Il primo tempo è stato equilibrato.

La Viterbese ha risposto agli affondi dei lupi. Nella seconda frazione di gioco la musica è cambiata. Biancoverdi incisivi sin da subito. E, infatti, è bastato un giro di lancette nella ripresa per sbloccare il pari. In gol D’Angelo al 46′, Fella al 64′ e Santaniello all'82′. I lupi consolidano la terza piazza nella classifica di Girone C nel campionato di serie C, a sole quattro lunghezze dal Bari.

