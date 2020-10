Dopo il Covid… la Juve Stabia. E’ tornato ormai in pianta stabile nella rosa di Padalino, l’ormai ex Salernitana, Francesco Orlando rivede la luce dopo i giorni bui della positività e della quarantena. A Teramo il ritorno in campo per essere protagonista assoluto del torneo dei gialloblù: “Una partita persa solo per il classico tiro della domenica, ma anche in Abruzzo abbiamo dimostrato di essere una squadra dai grandi valori – spiega nella prima conferenza stampa a Castellammare l’esterno -. Ora sto bene, sono stati giorni difficili quelli del Covid, ma sono finalmente alle spalle, e pian piano ho voglia di ritagliarmi il mio spazio in questa squadra”. Alla Juve Stabia lo ha voluto fortemente Padalino, su di lui c’era il Perugia dell’ex Fabio Caserta, ma alla fine ha prevalso la voglia di sentirsi parte di un progetto ambizioso: “Qui ho trovato prima di tutto una società organizzata, dalle grandi ambizioni, e che mi ah fatto sentire subito importante. Sono contento della scelta, il mister mi ha dato fiducia anche se ovviamente sono indietro rispetto ai compagni, ma la stagione è lunga e ci sarà tempo e modo per dare il contributo alla causa”. In questi giorni è un po’ da supporto a Cernogoi, l’altro ex granata a cui, ironia del destino, sembra aver lasciato lo scettro della quarantena, avendo lasciato il Covid alle spalle, Orlando guarda il calcio con altri occhi: “E’ un momento difficilissimo per tutti. E’ una malattia tremenda, ma credo che il calcio, in tutte le categorie, debba fare la sua parte e portare a conclusione tutti i campionato”. Domenica, al Menti, arriva il Bisceglie: “Ho visto e mi hanno raccontato dei tifosi assiepati fin sui balconi, questo è un ambiente caldo, particolare, una partita difficile che dobbiamo far nostra a tutti i costi”.

