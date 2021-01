Due punti persi, al termine di una gara in cui avrebbe meritato ampiamente il successo. La Juve Stabia esce dallo Zaccheria di Foggia con un pari per 1-1 contro i rossoneri di Marchionni, masticando amaro per una vittoria che l’avrebbe proiettata nelle zone altissime della classifica (anche alla luce del recupero da disputare con la Casertana).

Un primo tempo magistrale da dominatore assoluto, l’undici di Padalino la sblocca dagli undici metri al 16’ del secondo tempo. Un penalty netto, assegnato per l’atterramento in area di Romero porta avanti i gialloblù che, nel finale, devono chinare il capo al diagonale di Dell’Agnello che (41’), è rapidissimo sulla corta respinta di testa di Troest in area.

“Alla vigilia avrei firmato per una prestazione del genere – è amaro il sorriso di Padalino -, abbiamo tenuto testa ad un ottimo Foggia, ed anzi avremmo meritato ben oltre il pari. Il nostro obiettivo è migliorare gara dopo gara, sono contento della prova dei ragazzi. Ed ora testa alla Ternana che verrà a renderci visita domenica al Menti”.

