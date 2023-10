Francesco Fusco entusiasta della prima vittoria del Sorrento in Lega Pro

«Era un risultato che aspettavamo da tempo perché anche nelle partite precedenti meritavamo qualche punto in più». Francesco Fusco, uno dei riconfermati in maglia rossonera, alla seconda presenza stagionale, manifesta la soddisfazione del Sorrento per la prima vittoria stagionale in Lega Pro (1-0 sul Messina) che allontana la squadra dall'ultimo posto in classifica.

«Stiamo lavorando dal 20 di luglio con grande determinazione - aggiunge il difensore centrale rossonero -.

Per questo siamo soddisfatti di questo risultato. La cosa più importante l'abbiamo dimostrata nel primo tempo, una partita giocata alla pari, dove avremmo meritato qualcosa di più, oltre al vantaggio su calcio di rigore. Nel secondo tempo è stato un una partita un po' più nervosa perché noi cercavamo di mantenere il risultato e loro in cerca del pareggio, ma va bene così».

Si volta pagina, quindi, con la consapevolezza che la squadra rossonera potrà lottare per la salvezza con valide credenziali, abbinando alle buone prestaioni registrate finora anche risultati destinati ad alimentare il prosieguo del campionato in esilio a Potenza. Il calendario, intanto, riserva per domenica prossima (ore 16.15) la trasferta pugliese a Francavilla Fontana, contro una squadra in costante ascesa, che ha appena vinto (3-1) sul campo Turris.