Dal primo luglio, tra l'addio a sei calciatori che non hanno lasciato il segno e il ritorno alla base di altri otto mandati a rigenerarsi altrove, il direttore generale in pectore Ernesto Salvini si ritroverà con in mano un elenco di ben ventinove elementi a libro paga. Ventinove petali di una rosa che dovrà necessariamente iniziare a sfoltire indipendentemente dal destino di Massimo Rastelli e dal sistema di gioco che si sceglierà di praticare per la nuova stagione.

onde consentire qualche inevitabile nuovo ingresso che possa portare in dote quel quid di esperienza e tecnica mancato nel corso della stagione giunta ormai ai titoli di coda. In realtà, ad analizzare singolarmente le posizioni dei calciatori biancoverdi, saranno molti anche coloro i quali chiederanno direttamente di emigrare altrove o verranno riscattati dalle rispettive società dove sono stati quest'anno. Casistica che ha molte possibilità di concretizzarsi per quanti sono incamminati sulla strada del ritorno come Vincenzo Plescia, Giuseppe Guadagni, Daniele Franco, Gianmaria Zanandrea, Claudiu Micovschi, Julian Illanes e Tommaso Ceccarelli.

Per quest'ultimo, ad esempio, sarà direttamente l'Avellino a decidere se trattenerlo o lasciarlo andare via dal momento che il ds dei lucani, Vincenzo Greco, non ha nascosto l'intenzione di acquistarlo a titolo definitivo: «Se l'Avellino - ha detto- non avrà intenzione di puntarci, noi faremo di tutto per trattenerlo. A Picerno Tommaso ha trovato il suo habitat naturale e fatto grandi cose. Per noi rappresenta una priorità».

Destino ancora incerto per Daniele Franco come sottolineato dal direttore generale Daniele Flammia della Turris: «Con il suo ritorno a Torre del Greco a gennaio- ha dichiarato il dirigente irpino - la nostra squadra ha sicuramente tratto beneficio. Franco da noi ha confermato tutte le sue qualità, ma attualmente non abbiamo ancora definito nulla. Spero che a breve possa essere affrontato, magari con una conferma».



Di certo i rapporti tra le due società sono eccellenti. Non a caso nei giorni scorsi l'Avellino aveva chiesto ed ottenuto in pochi minuti addirittura l'autorizzazione per utilizzare questa mattina il calciatore nell'allenamento congiunto di Crotone. Eventualità che non si è concretizzata solo perché Franco è da tempo in vacanza e avrebbe dovuto cambiare il suo programma. Sebbene sia a Jacopo Murano che al Potenza non dispiacerebbe prolungare l'accordo, non sarà semplice sbrogliare la matassa dell'ex Perugia come ha lasciato intendere il ds dei lucani Fortunato Varrà. Tra le parti non esiste un accordo per la cifra del riscatto ma, qualora l'Avellino decida di andare incontro al Potenza partecipando all'ingaggio di quasi 200mila euro, l'affare potrebbe concludersi proprio nei primi giorni di luglio.

Ancora più spinosa appare la situazione di Vincenzo Plescia, due gol la scorsa stagione tra Carrara e Piacenza, reduce dalla retrocessione in D insieme a Gianmaria Zanandrea. Un passo indietro per entrambi che, nel caso dell'ex difensore del Perugia, ha fatto venir meno pure l'accordo per il riscatto in caso di permanenza degli emiliani in terza serie. Di certo al momento hanno entrambi pochi estimatori con "l'aggravante" per Plescia che, dal primo luglio, beneficerà di un ulteriore aumento sull'ingaggio come concordato all'atto dell'acquisto dal Renate di due anni fa. In caso di virata sul 3-5-2, con conferma di Rastelli, ha buone possibilità di restare Julian Illanes perché le sue caratteristiche tecniche si sposerebbero alla perfezione con il modulo. L'unico intoppo per l'argentino, legato fino al 2025 all'Avellino, diventerebbe il chiarimento con l'allenatore di Pompei. Tra Claudiu Micovschi, di rientro dalla Fidelis Andria, e Giuseppe Guadagni, che ha fatto bene nella partentesi a Recanati, chi ha le maggiori possibilità di permanenza è l'ex Paganese ma molto dipenderà dalle richieste che arriveranno. Sono invece questi gli ultimi giorni con la maglia dell'Avellino per Pizzella, Perrone, Sottini, Di Gaudio, Gambale e Mocanu che dal primo luglio saranno svincolati.