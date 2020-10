La Juve Stabia stecca col Catania nella seconda trasferta di fila in tre giorni (domenica l’exploit esterno a Vibo), ma può guardare con serenità al prosieguo di stagione. Con la condizione lontanissima da quella ottimale, anche per l’arrivo solo due giorni fa di ben cinque calciatori a completamento della squadra di Padalino, i gialloblù sfoderano una prestazione tutta cuore e determinazione e “rischiano” in più di un’occasione di trovare la rete del meritato pareggio, negata, però da una prova ben oltre la media dell’estremo spagnolo Martinez. Alla fine a decidere è il gol dell’ex, con Denis Tonucci approdato da meno di una settimana nella squadra di Raffaele che, in mischia, nel primo tempo, trova il gol del successo etneo. Padalino ha tanto da lavorare, ma la squadra è sulla strada giusta. E domenica, al Menti, arriva il Francavilla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA