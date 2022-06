Juve Stabia: si scopre il velo sulla nuova stagione

La Juve Stabia scopre il velo. Dopo diversi giorni di attesa dall'ultima conferenza stampa dei due soci Andrea e Giuseppe Langella, il club presenta ufficialmente domani il nuovo direttore sportivo, Giuseppe Di Bari, a cui è stato affidato il compito di ricostruire la squadra dopo la delusione dei mancati play-off dello scorso anno. Una conferenza attesa dalla Piazza, soprattutto per capire che tipo di squadra la società vorrà varare per il prossimo campionato. Manca ancora il tassello principale, il nuovo allenatore, anche se, dopo Il mancato accordo con Caneo, ex Turris, sembrerebbe molto vicino Colucci, lo scorso al Picerno. Non sono da escludere, però sorprese, nella conferenza annunciata dal club, che potrebbe addirittura essere l'occasione per qualche colpo in grado di accendere la città…