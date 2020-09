Già al lavoro la nuova Juve Stabia. Ieri sera, dopo l’allenamento di rifinitura della squadra per la sfida di quest’oggi (18.00) al Romeo Menti con la Tritium, i due nuovi soci, Andrea e Giuseppe Langella, hanno incontrato il tecnico, Pasquale Padalino, il diesse Ghinassi, l’Amministratore Unico, Gianni Improta, per un punto sul mercato. Questa mattina è stata depositata la fideiussione integrativa che consentirà di poter schierare tutti gli effettivi a disposizione dell’allenatore nella rosa, senza problemi legati a tetto ingaggi, anche perché nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato il trasferimento del bomber Francesco Forte al Venezia. Alla fine sono stati i lagunari ad offrire una cifra forse non congrua per il valore dimostrato dal calciatore (lo scorso gennaio Spinelli del Livorno era arrivato ad un milione di Euro), ma che in un mercato difficilissimo può soddisfare entrambe le parti, compreso l’attaccante che, con 17 reti all’attivo, sperava in un pronto ritorno in B dopo la retrocessione dello scorso anno. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l’attesa conferenza di presentazione della nuova dirigenza per aprire anche ufficialmente un nuovo ciclo targato Langella. © RIPRODUZIONE RISERVATA