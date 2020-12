La Juve Stabia inaugura sul lungomare il primo store ufficiale del club. Maglie, tute, gadget rigorosamente griffati col marchio del club, in attesa del secondo negozio che, a breve, nascerà all’interno del Romeo Menti: “Una serata importante – queste le parole del presidente Andrea Langella -, un luogo di ritrovo per i tifosi, gli appassionati, che potranno acquistare prodotti ufficiali ed in questo modo aiutare anche il club in un momento particolare, con l’emergenza Covid in corso che rende difficilissimo trovare sponsor che possano affiancarci per il campionato in corso”.

Il dirigente fa anche un punto sulla squadra, sul rendimento, e sulle prossime cinque gare che condurranno al giro di boa: “Siamo partita tra tante difficoltà – continua -, e la squadra ha dimostrato sempre quell’attaccamento che volevamo dai calciatori. Però è sotto gli occhi di tutti che ci mancano almeno sei punti in classifica. Avevamo costruito un organico con costi importanti per essere almeno tra le prime cinque, ma questo per ora non è accaduto. Dalle prossime cinque sfide mi attendo tutte vittorie per raggiungere i traguardi prefissati. Dopo il girone di andata faremo un punto della situazione, ed ognuno si assumerà le proprie responsabilità”.

