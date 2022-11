Juve Stabia, è crisi anche in coppa: ai rigori il Foggia passa il turno

Si decide solo dagli undici metri il passaggio del turno di coppa Italia, sarà dunque il Foggia ad affrontare il Catanzaro (vittorioso in serata con il Potenza), nel terzo turno della competizione tricolore. Una sfida senza infamia né lode quella del Romeo Menti con la Juve Stabia che cerca a lungo il gol, ma esce nuovamente dal campo tra i fischi della curva ormai stanca di una crisi che si protrae anche in coppa. Pace fatta tra gli ultras e la società con un incontro prima della sfida, in campo i gialloblù vorrebbero dare continuità ad una prova tutto sommato convincente, al di là della sconfitta, contro il Pescara. Calucci cerca di dare quanto più possibile spazio alle seconde linee, gli fa eco Gallo con tanti cambi rispetto al campionato. Al 22’ la prima occasione è per la Juve Stabia con Zigoni che gira alto su cross di Berardocco. Gialloblù pericolosi anche allo scadere, con Pandolfi che riceve da Dell’Orfanello, ma calcia troppo centralmente, e Dalmasso si salva con la collaborazione di un compagno che devia in angolo. Nella ripresa è sempre la squadra di Colucci a far gioco, col Foggia in attesa dell’occasione giusta per far male. Tre minuti e la storia si ripete, Dell’Orfanello per Pandolfi, tiro dalla sinistra rimpallato in angolo. Al 13’ si vedono i pugliesi con Peralta che prova un tiro a giro controllato da Russo. Alla mezzora Caldore si immola su Tonin imbeccato a centro area dall’affondo si Schenetti. Finale arrembante della Juve Stabia. Pandolfi si vede deviare ancora in angolo un tiro dal limite, al 38’ Zigoni ci prova coordinandosi bene, ma trova un avversario in traiettoria, un minuto appena e l’ex Venezia è anticipato su angolo dall’uscita di Dalmasso. Allo scadere Zigoni scarica per Maselli che scheggia la traversa. Si va ai supplementari, ed è il Foggia a creare l’occasione più ghiotta con Petermann che a due passi dalla rete impegna Russo (11’). Gli fa eco Scaccabarozzi dalla lunghissima distanza un minuto dopo. AL 10’ clamoroso l’errore di Pandolfi: l’ex Turris, tutto solo, dopo il passaggio di tacco di Ricci, a porta spalancata, calcia alto. Dal dischetto è decisivo il rigore di Peschetola dopo gli errori di Bentivegna, Pandolfi e Ricci, che condannano all’eliminazione la Juve Stabia.