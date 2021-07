Juve Stabia, Novellino entusiasta dopo la prima amichevole stagionale

Diciannove reti ai dilettanti della Cobo Players, la prima amichevole stagionale della Juve Stabia termina nel migliore dei modi, con il tecnico già entusiasta del gruppo che sta nascendo: “Ho visto cose positive, soprattutto se si tiene conto da quanto tempo stiamo insieme e stiamo lavorando. I ragazzi hanno fatto bene, grazie anche all’aiuto dei più esperti che stanno dando esperienza ad un gruppo che può sicuramente far bene anche in campionato. Siamo un po’ pesanti, ma questo è normale, sono convinto che si sia iniziato con il piede giusto”. Sugli scudi Stoppa, autore di bene sei reti, seguito da Scaccabarozzi, Rizzo (doppietta), Bubas, Gomez (quattro gol per l’argentino), Della Pietra (2), Oliva, D’Auria e Guarracino. Il 2 agosto i gialloblù ancora in campo, stavolta a porte chiuse, contro la Primavera del Pescara, al “Pavone Mariani” di Atri Pineto.

Questo il tabellino della gara odierna.

Juve Stabia-Cobo Players 19-0

JUVE STABIA 1 tempo – Sarri, Donati, Caldore, Berardocco, Troest, Esposito, Stoppa, Scaccabarozzi, Bubas, Altobelli, Rizzo. All. Novellino

JUVE STABIA 2 tempo – Lazzari, Picardi, Tonucci, Cinaglia, Rizzo (78′ Donati), Oliva, Berardocco (78′ Scaccabarozzi), Guarracino, D’Auria, Della Pietra, Gomez. All. Novellino

COBO PLAYERS – Caputo, Palma (53′ Manaj), Ranalli (57′ Morabito), D’Errico (Sadaj), Davros (45′ Bongrazio), Ghimp (77′ Naque), Ciobanu (45′ Lamin), Colonna, Nicolay (80′ Pannitto), Ripari, Seck. All. Lambertini

GOL – 13′ 17′ 21′ 35′ 37′ 40′ Stoppa, 20′ Scaccabarozzi, 27′ 28′ Rizzo, 42′ Bubas (rig.), 48′ 58′ 72′ 78′ Gomez, 56′ 69′ Della Pietra, 80′ Oliva, 82′ D’Auria, 86′ Guarracino