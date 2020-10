La prima vittoria in campionato al Menti, quasi la conferma di un percorso di crescita della sua Juve Stabia. Padalino sorride per il successo in rimonta sul Francavilla che, domenica, ha riacceso entusiasmo intorno ai gialloblù: “Quella col Francavilla – ha chiarito l’allenatore -, non è stata solo una vittoria giunta col cuore. Ci tengo a dirlo, perché va avvalorata, secondo me, la prestazione dei ragazzi. Abbiamo giocato al calcio, a sprazzi c’è stata anche qualità. Non guardiamo solo al grande spirito di questo gruppo”. Il cuore oltre l’ostacolo, sotto di un gol, una Juve Stabia che in questo avvio di campionato ha dimostrato, condizione a parte, di poter dire la sua: “Ovviamente non c’è ancora conoscenza nel gruppo, siamo insieme da una settimana, ma c’è grinta, determinazione, ed abbiamo dimostrato di crederci fino alla fine. Semmai dobbiamo migliorare in determinazione e cattiveria sotto rete, perché di occasioni ne abbiamo create tante”. Bubas l’ago della bilancia con Vibonese e Francavilla: “E’ un calciatore importante – chiude Padalino -, che ci consente di avere varie alternative in attacco. Ma quello che conta, al di la’ del singolo, è la disponibilità di questi ragazzi che pian piano stanno diventando squadra”.

