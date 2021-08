Juve Stabia, poker al Pescara baby e Novellino esulta: «Cose positive»

Termian 4-1 per la Juve Stabia di Novellino la seconda amichevole del ritiro precampionato dei gialloblù. Contro la Primavera del Pescara, ad Atri Pineti, l’undici di capitan Troest ha confermato di essere già avanti con la preparazione, aspettando gli eventuali innesti ancora nel mirino del diesse Rubino, e dell’ultima amichevole, con il Campobasso, che potrà dire molto sul valore dell’undici di Castellammare. In gol per la Juve Stabia Scaccabarozzi, Rizzo, Stoppa e Bubas.

«Ho avuto risposte importanti – le parole dell’ex allenatore del Napoli -, anche se ovviamente le gambe sono pesanti, si sono viste belle giocate. Una Juve Stabia che cresce, che ha messo in campo quello che stiamo provando in questi giorni, e sono convinto che si possa fare ancora meglio con la crescita della condizione fisica. I giovani? Tanti, ma bravi, non solo Donati, ma anche Caldore, ce ne sono di interessanti. Col Campobasso chiuderemo il ritiro, ci teniamo a farlo nel migliore dei modi».