Juve Stabia, ecco i primi acquisti: il portiere Sarri e il rinnovo di Lazzari

Due rintocchi per la Juve Stabia. Alla vigilia del raduno e della presentazione del nuovo allenatore Walter Novellino, il club annuncia l'accordo con il portiere Eduardo Sarri, ed il rinnovo di Daniele Lazzari:

«La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Edoardo Sarri, classe ’99. Il calciatore, natio di Prato, è cresciuto calcisticamente nella Fiorentina per poi vestire le maglie, tra le altre, del Carpi, della Correggese e del Pontedera. Queste le sue prime dichiarazioni: «Sono contento di approdare alla Juve Stabia, in una piazza così importante. Sono carico e ho tanta voglia di mettermi a disposizione dell'allenatore, pronto per la nuova stagione».

«La S.S. Juve Stabia comunica di aver perfezionato il prolungamento di contratto con il calciatore, classe '97, Daniele Lazzari per un’ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2022.