Juve Stabia: Rizzo passa al Foggia, arriva il brasiliano dell'Orfanello

Juve Stabia attivissima sul mercato di gennaio alla vigilia della gara di Campobasso che, domenica, sancirà la ripresa del campionato di serie C. Dopo l’arrivo di Ceccarelli, alla corte di Sottili arriva il brasiliano Ugo Passos dell’Orfanello, classe 2000, mentre va al Foggia l’esterno Rizzo: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dalla USD Lavello, del difensore Ugo Passos Dell’Orfanello, classe ’00. Il calciatore, nato ai Río de Janeiro (Brasile), è cresciuto calcisticamente nel Flamengo e ha vestito anche le maglie della Lucchese e del Ghivizzano. “Approdo in una piazza incredibile, conosciuta anche in Brasile. Darò il massimo per i miei compagni e per tutti i nostri tifosi per raggiungere i nostri obiettivi”. “La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Foggia Calcio 1920, per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive, del difensore Alberto Rizzo, classe ’97”.