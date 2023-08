Juve Stabia sconfitta a Picerno: coi lucani è subito clima campionato

Una sconfitta ed un po’ di tensione che ha indotto addirittura l’arbitro a chiudere l’allenamento congiunto con cinque minuti di anticipo. La prima della Juve Stabia contro una compagine di pari categoria, a Picerno, se da un lato conferma la bontà dell’organico di Pagliuca e del lavoro svolto dal tecnico con un gruppo del tutto rinnovato rispetto allo scorso anno, dall’altro evidenzia alcune lacune, soprattutto nel pacchetto difensivo, a cui la società, ed il diesse Lovisa dovranno mettere riparo nelle prossime due settimane, quelle che separano i gialloblù dall’esordio in campionato in casa del Monterosi. 2-0 il finale dell’allenamento congiunto in Basilicata, al termine di una gara dai due volti, caratterizzata, però, da un po’ di nervosismo, anche per una gestione non ottimale della terna arbitrale.

La sconfitta dei gialloblù matura nel primo tempo, con le reti di Murano e di De Cristofaro, che approfittano degli svarioni rispettivamente di Folino e Thiam, che servono praticamente su un piatto d’oro la palla del vantaggio e del raddoppio ai due rivali.

Nella ripresa, soprattutto con l’innesto dell’azzurro Marranzino alle spalle della coppia Candellone-Bentivegna la squadra di Pagliuca alza il baricentro, senza però riuscire a trovare la via del gol. Finale “caldo”, con la terna arbitrale che perde il polso della situazione: prima l’espulsione, poi rientrata di Folino, poi gli screzi degli ultimi minuti e la decisione di mandare tutti sotto la doccia anzitempo, in attesa, magari, di ritrovarsi in una sfida ufficiale in campionato.