Juve Stabia, è ufficiale: Sarri approda al Bari

Da ormai un anno erano un po'... "separati in casa". Primo acquisto dello scorso campionato, a gennaio il primo trasferimento, da oggi Edoardo Sarri lascia la Juve Stabia ed è ufficialmente un calciatore del Bari.

Chiuso dall'arrivo e l'esplosione di Barosi, un felling mai nato con la piazza, il portiere stabiese non era mai stato convocato da Colucci, disputando solo qualche gara con la Primavera.

In attesa di colpi in entrata, un altro tassello al passo d'addio: "La S.S. Juve Stabia comunica la cessione, a titolo definitivo, del portiere Edoardo Sarri, classe ’99, alla SSC Bari. La società ringrazia Edoardo per il lavoro svolto in questi anni e gli augura le migliori fortune personali e professionali".