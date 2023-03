Juve Stabia verso il derby con l'Avellino. Tre turni a Pandollfi e la penalizzazione al Monterosi

Pandolfi squalificato per tre turni, la gara con la Fidelis Andria della vigilia di Pasqua anticipata alle 17.30, la penalizzazione del Monterosi che allontana i laziali nella lotta slavezza.

La Juve Stabia cerca serenità dopo la sconfitta, amara, di Potenza, e si prepara al derby di domenica con l'Avellino alla ricerca dei punti per chiudere il discorso della permanenza in categoria.

"Mancano quattro partite - ha detto il diesse Giuseppe Di Bari -, e sono quattro autentiche finaeli per noi. La prima, il derby, sarà importantissima. Abbiamo toccato il fondo con le cinque reti incassate a Potenza, e dobbiamo a tutti i costi rialzare la testa. Avevamo raggiunto una posizione lusinghiera, e questo forse ha illuso un po' tutti, poi col cambio di allenatore le cose non sono andate come speravamo. Dobbiamo salvare l'annata, mantenere la serie C per poi avere una programmazione serena. L'Avellino? Mi aspettavo di più anche per la forza economica degli irpini, ma domenica sarà un vero osso duro".