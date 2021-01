Due gare in cinque giorni per provare a dimenticare la Ternana e l‘amara chiusura del girone di andata. Sabato a Monopoli, mercoledì pomeriggio (15.00) il recupero della gara con la Casertana rinviata lo scorso 23 dicembre per la vicenda Covid che aveva decimato i rossoblù. La Juve Stabia cerca riscatto e soprattutto di mettere subito in cassaforte due risultati positivi per rilanciare le ambizioni playoff dell’undici di Padalino: «Con la Ternana abbiamo subito una squadra fortissima – queste le parole del difensore Nicholas Allievi - ma abbiamo anche pagato i nostro atteggiamento iniziale. È stato un girone di andata tutto sommato discreto, forse siamo in credito con la fortuna, ma abbiamo commesso anche qualche errore di troppo».

Allievi guarda avanti: «Dobbiamo ripartire col piede giusto, magari anche con qualche prestazione meno bella ma più efficace con punti importanti per la classifica. A Monopoli ci aspetta una gara impegnativa, in cui sarà importante l’atteggiamento iniziale. Urge tentare il bottino pieno, dobbiamo partire col piede giusto dopo l’amarezza in prossimità del giro di boa».

