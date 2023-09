Il Sorrento torna a Potenza per il derby con l'Avellino

Si torna in campo domani (ore 18.30) a Potenza. Il Sorrento "ospita" l'Avellino nel turno infrasettimanale. Un solo punto in classifica per entrambe le squadre, partite, tuttavia, con diverse ambizioni.

Il Sorrento pur raccogliendo consensi nel gioco recrimina per i risultati. «Ci troviamo bene, ma manca ancora qualcosa - spiega il capitano rossonero Giuseppe La Monica -. Giochiamo bene, poi non raccogliamo quanto produciamo». Due reti finora, una vita da mediano, La Monica appare fiducioso di una inversione di tendenza.

«Stiamo facendo bene - aggiunge il capitano del Sorrento -. I punti sono pochi. Abbiamo un altro derby. Contro l'Avellino, daremo il massimo e faremo più attenzione. Quello che abbiamo sperimentato anche in settimana proveremo a tradurlo in partita. Se giocheremo così porteremo sicuramente punti a casa. Dobbiamo stare più svegli in campo, più attenti perché al minimo dettaglio prendiamo gol». Sorrento-Avellino in diretta sui Sky, canale Sky Sport 258.