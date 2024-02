Nel Sorrento che prepara il derby di Benevento in fase di recupero anche Palella

Il Sorrento prepara la trasferta di lunedì a Benevento con particolare attenzione, speriemntando le soluzioni alternative per il varo della formazione.

L'allenatore rossonero Vincenzo Maiuri dovrà rinunciare ai due centrali difensivi Blondett e Fusco, nonché all'attaccante Martignago, tutti appiedati dal giudice sportivo. Nel derby, i due centrali in campo saranno Di Somma e Morichelli.

L’ex paganese ha già sostituito Blondett nella gara con il Crotone, per Morichelli sarà l’esordio in maglia rossonera.

Arrivato nel mercato suppletivo dal Perugia, dove ha giocato nella prima parte della stagione collezionando quattro presenze, l’ex grifone, nato a Marino il 25 luglio del 2002, è cresciuto nel settore giovanile della Roma (37 presenze in Primavera), Raul Morichelli ha giocato lo scorso anno in Grecia (Super League 2) con la squadra B del Paok Salonicco (16 apparizioni) prima di esordire tra i professionisti in Italia, quest’anno, con il Perugia.

Per sostituire Martignago, invece, il tecnico rossonero ha ampia scelta tra Badje, Scala, se non sarò possibile recuperare Kolaj. Torna a disposizione Cuccurullo, ex Primavera del Benevento. Inb fase di recupero, intanto, Andrea Palella che si sta inserendo nel gruppo rossonero e nel contesto Sorrento. Arrivato da capitano della Primavera del Genoa, dopo 12 anni nel settore giovanile del Grifone, sta tornando in condizione sotto lo sguardo attento dello staff tecnico e sanitario del club: «Sono veramente soddisfatto dell'impatto con questa realtà, per me del tutto nuova essendo la prima esperienza lontano da casa - spiega l'ex genoano -. Ho trovato grandissima disponiblità e professionalità sotto ogni punto di vista, oltre naturalmente ad una città splendida e a misura d'uomo che ti permette di venire al campo in bicicletta come facevo da ragazzino».

Andrea Palella nato a Novi Ligure il 27 giugno del 2004, capitano della Primavera del Genoa, formazione con la quale ha collezionato 42 presenze mettendo a segno un gol, 18 presenze con le nazionali giovanili (fino all’Under 18) con una rete all’attivo. «Non vedo l'ora di allenarmi a pieno regime; da fuori i ritmi sembrano alti e la fisicità spiccata e questa è l'ennesima dimostrazione che ho fatto la scelta giusta venendo qui - aggiunge Andrea Palella -. Certo, in passato mi ero prefigurato un futuro nel Genoa dopo tanto tempo passato nel vivaio ma poi qualche incidente di troppo mi ha un po' frenato ed ho deciso con entusiasmo di recidere il cordone ombelicale e venire a Sorrento per ripartire ancora più forte. Ho trovato una squadra che gioca un bel calcio, un allenatore propositivo e quindi ci sono tutti i presupposti anche da parte mia per fare bene».