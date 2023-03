Taranto-Avellino: è l'ora della verità. Rastelli senza Trotta e rebus difesa

Per l'Avellino di Rastelli è ormai quasi giunta l'ora della verità. Dopo la sconfitta con il Picerno, oggi i lupi scenderanno in campo a Taranto per provare a riscattarsi contro la squadra allenata dall'ex Eziolino Capuano.



Quando ormai mancano appena 5 giornate al termine la gara di oggi allo stadio Iacovone (ore 17.30) rappresenta un crocevia decisivo per centrare almeno i playoff. Rastelli dovrà giocarsi la partita con l'assenza di Trotta in avanti, al suo posto ci sarà Kanoutè, favorito su Di Gaudio. Con Kanoutè ci sarà Russo dietro il bomber Marconi. Rastelli ieri in conferenza stampa ha suonato la carica chiedendo una prova d'orgoglio e attaccamento alla maglia. La gara di oggi è l'occasione per dimostrarlo.