Turris all'assalto dei playoff: tutti convocati per Messina

Seduta di rifinitura questa mattina al Liguori per la Turris, poi partenza alla volta di Messina per l’ultima trasferta della regular season. Obiettivo salvezza raggiunto per i peloritani, mentre all’undici di Caneo toccherà ancora battagliare per blindare i playoff. «Il gruppo vuole raggiungere questo traguardo», ha dichiarato Leonetti a margine del successo contro il Francavilla, «quindi andremo a Messina per vincere». Con un orecchio inevitabilmente teso ai campi di Pagani (di scena il Picerno), Catanzaro (arriva il Campobasso) e Potenza (ospite la Juve Stabia).

Destini incrociati, dunque, di cui la Turris resta comunque – ad ora – padrona: i corallini, decimi a braccetto con il Picerno, sono avanti in virtù della differenza reti.

Convocati – Resta indisponibile il solo Lame. Venticinque i calciatori convocati da mister Caneo per il ritiro pre-gara in Sicilia:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Loreto, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.