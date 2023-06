Arrivata la schiarita sul futuro del club, l'attenzione della Turris è adesso rivolta all'aspetto tecnico. La settimana prossima il presidente Antonio Colantonio iscriverà regolarmente la squadra a quello che sarà il suo quarto torneo consecutivo in serie C, forte anche dell'appoggio di nuove forze pronte ad investire in società. Tra queste, il nome principale è quello di Mario Russo, che non ha lasciato l'Alma Fano ma allo stesso tempo non vuole disattendere le promesse fatte al patron corallino di avviare una collaborazione che, magari già dalla prossima stagione, possa poi portare a un ripensamento generale degli equilibri dirigenziali. Con questa garanzia e con il sostegno del Comune, che ha portato a sbloccare la situazione legata alla fidejussione bancaria grazie all'interessamento della Banca di Credito Popolare, la Turris può dedicarsi a pensare alla compagine che dovrà affrontare il ritiro e poi giocare in campionato.

E così dagli ambienti del club biancorosso emerge come nei prossimi giorni sia in programma un incontro con il tecnico dell'ultima salvezza, Gaetano Fontana, che proprio in virtù della raggiunta permanenza in terza serie senza l'ausilio dei playout si è guadagnato il rinnovo automatico del contratto anche per la stagione 2023/24.

A provare a sgomberare il campo da possibili interpretazioni è l'amministratore unico del club (anche se le cariche sono ufficialmente azzerate) Antonio Piedipalumbo: «Il nostro allenatore - dice - è Fontana. Ritengo sia una decisione doverosa per quanto fatto vedere durante l'ultimo torneo, avendo raggiunto una salvezza che a un certo punto della stagione appariva difficile da centrare senza i playout».

Per molti, invece, l'incontro tra dirigenza e allenatore potrebbe essere solo preliminare a una risoluzione consensuale del rapporto. Non è un caso che da giorni negli ambienti vicini al club circolino voci che vorrebbero più che possibile un accordo con Bruno Caneo, allenatore della storica qualificazione ai playoff nel 2022 e che aveva lasciato Torre del Greco solo per provare a giocarsi (senza riuscirci) una carta con una squadra che potesse ambire al salto in B. Sfumato il sogno col Padova (che lo ha esonerato), Caneo non sarebbe insensibile alle sirene che giungono dal litorale vesuviano.