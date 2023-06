L'Avellino è ripartito con una nuova fisionomia, che andrà delineandosi sempre più chiaramente solo col passare delle settimane. Una piramide di cui Giorgio Perinetti è il vertice, la punta di diamante chiamata ad assumersi l'onore e l'onere di avere l'ultima parola su qualsiasi operazione. Una struttura apicale che non può reggersi senza una base solida, garantita dal lavoro sinergico del direttore sportivo Luigi Condò e del responsabile dell'area scouting Pierfrancesco Strano.

APPROFONDIMENTI Juve Stabia senza allenatore: via Novellino, il sogno è Colavitto La Turris lavora al futuro: panchina fra certezza, sondaggi e suggestione Gli appunti di Perinetti per l'Avellino che verrà

I due neo-dirigenti del club biancoverde stanno operando fianco a fianco con Perinetti, notte e giorno, senza badare a non sconfinare oltre il perimetro dei propri ruoli per supportare il responsabile dell'area tecnica.

Perinetti necessita del pieno contributo dei suoi collaboratori per partire col piede giusto superando la fase più delicata, ovvero quella iniziale. Ricominciare da una rosa di 29 giocatori non è una passeggiata e, per evitare di ritrovarsi col motore ingolfato dalle uscite ancor prima di averlo acceso, non avendo allo stesso tempo la possibilità di temporeggiare per innestare la quinta per quanto riguarda il mercato in entrata, nessuno si sta risparmiando o dedicando ad altro.

Da domenica scorsa, ancor prima della firma dei contratti avvenuta ieri a Montefalcione, la triade è alle prese con continui confronti accompagnati da uno spirito positivo e dall'imperativo di aiutarsi a vicenda. C'è tanto da fare. È rimandata a durante l'anno l'attività di scoperta di nuovi talenti che sarà affidata al neo-arrivato Strano e al confermato Mario Aiello sotto la supervisione di Perinetti e Condò.

Per il momento tutti sono impegnati sul fronte calciomercato. Telefoni bollenti per rispondere alle chiamate degli agenti che stanno offrendo i propri assistiti, per contattare i procuratori che curano gli interessi dei giocatori che potrebbero fare al caso dei lupi in modo da capire possibili formule delle operazioni e gli investimenti che servirebbero per assicurarseli.

In attesa di conoscere il budget che i D'Agostino hanno affidato a Perinetti sono iniziate pure le interlocuzioni con le società che detengono la titolarità dei cartellini dei profili attenzionati e quelle con i club che hanno bussato alla porta per informarsi in merito alle intenzioni dell'Avellino circa alcuni tesserati messi nel loro mirino.

Nel calderone va messo, non di meno, il settore giovanile: dall'Under 15 alla Primavera vanno definiti gli organici.

Intanto, incassata una fiducia che reggerà salvo clamorosi e improbabili colpi di scena nel corso del primo confronto telefonico con Perinetti, Rastelli è atteso in città tra domani e domenica per l'incontro di persona voluto da "Re Giorgio".

Il pieno fermento sul fronte dei negoziati rende, però, palese che l'allenatore ha già avuto modo di chiarire i moduli con cui intende giocare (verosimile che punti sul 4-3-1-2 e su moduli con una difesa a 4 e un centrocampo a 3).

Il blitz del tecnico, che interromperà le vacanze in Grecia, servirà per dare la definitiva accelerazione in vista del ritiro a Palena in calendario dalla seconda metà di luglio.

Scenari definiti e in divenire. Si vocifera, infatti, del possibile ampliamento degli assistenti di Perinetti con l'ingresso nell'organigramma del suo storico braccio destro Luciano Tarantino. Si vedrà.

La certezza è l'Irpinia in festa per la convocazione di Fabiano Parisi per il Campionato Europeo Under 21. Appuntamento in Georgia e Romania dal 21 giugno all'8 luglio.

Il "pendolino di Serino", ex lupo ora all'Empoli, figura nell'elenco dei 23 convocati dal ct Nicolato. Su di lui c'è forte l'interesse Juve. L'Avellino, che incasserebbe il 10 per cento sulla vendita, resta alla finestra.

Va, infine, segnalata l'irrogazione di altri due Daspo, della durata di uno e due anni, nei confronti di soggetti che in occasione di Juve Stabia-Avellino dello scorso 2 aprile erano stati denunciati rispettivamente per possesso di artifizi pirotecnici e lancio di materiale pericoloso.