Prima sconfitta in campionato per la Turris, che al Liguori cede nettamente il passo alla Paganese. Gara dal doppio volto al comunale (rimasto a porte chiuse su disposizione del Gruppo Operativo di Sicurezza): Turris letteralmente non pervenuta nella prima frazione di gioco, con la Paganese che – dal canto suo – fa quel che deve per invertire il trend negativo di quest’inizio stagione. Si va all’intervallo sul doppio vantaggio ospite. Corallini animati da ben altra verve nella ripresa ma comunque poco incisivi: la Paganese la chiude in ripartenza con Bonavolontà e raccoglie il suo primo successo in campionato.

Nella Turris restanoai box Alma, D'Alessandro e Brandi. Rispetto alla gara di sette giorni fa contro il Monopoli (di mezzo la gara annullata a Palermo, che ha costretto ad allenamento a singhiozzo in settimana), mister Fabiano conferma il sistema di gioco (4-3-1-2) ma varia parzialmente gli interpreti. In difesa fiducia sull’out di sinistra a D’Ignazio; in mediana c’è Tascone al posto di Signorelli; in avanti, Romano a supporto del tandem Giannone-Pandolfi (capitan Longo parte ancora dalla panchina). Nel 3-5-2 azzurrostellato, mister Erra propone Diop sin dal primo minuto.

La prima frazione è un monologo azzurrostellato. Passano nove minuti e gli ospiti la sbloccano con Diop, imbeccato da un lancio dalla trequarti di Squillace: l’attaccante fulmina sul tempo Di Nunzio e D’Ignazio e fa secco Abagnale. La reazione della Turris sta tutta nella conclusione dal limite di Tascone che si spegne sopra il montante. La Paganese continua a mantenere l’iniziativa ed al minuto 20 cala il bis, complice una grossolana incertezza di Abagnale. Su punizione di Guadagni, il portiere corallino non trattiene la sfera: un gioco da ragazzi per Sbampato ribadire in rete. Paganese di nuovo pericolosa su calcio piazzato alla mezz’ora con Benedetti: sfera di un nulla sul fondo; un minuto più tardi Campani sventa un velenoso colpo di testa di Pandolfi. Allo scadere della prima frazione, altro velenoso calcio piazzato di Guadagni, che costringe Abagnale alla smanacciata in corner.

Nella ripresa, subito tre cambi per la Turris. Dentro Longo, Da Dalt e Singorelli, fuori Romano, Pandolfi e Fabiano. La Turris cambia sistema di gioco (passando al 4-3-3) ed atteggiamento. Corallini propositivi ma affatto pungenti. La prima conclusione all’indirizzo di Campani arriva al 13’: Giannone dalla distanza rimedia solo un corner. Un minuto più tardi Fabiano gioca anche la carta Persano (a rilevare Tascone) e sistema i suoi col 4-2-4. La Paganese divora il 3-0 con Mattia, che da posizione favorevole calcia alle stelle; al 18’ ci prova Esempio di testa su pennellata di Da Dalt: sfera di un nulla fuori. Nella Paganese dentro Mendicino e Cesaretti (a rilevare Diop e Guadagni); risponde Fabiano con Sandomenico per Rainone (Da Dalt passa ad agire da terzino). Al 26’ Longo va di testa su pennellata di Esempio: blocca Campani. La Paganese la chiude in ripartenza al minuto 40 con Bonavolontà, che blinda il meritato successo.

