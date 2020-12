Anche la voce degli ultrà della Turris si è unita al coro di solidarietà a sostegno della piccola Melissa Nigri, la piccola di Monopoli – appena nove mesi – affetta da Sma di tipo 1, la più grave forma di atrofia muscolare spinale. Uno striscione, una raccolta fondi interna, un messaggio alla città: così il gruppo Torre del Greco si è associato all’appello che i genitori della piccola, Rossana e Pasquale, hanno veicolato attraverso i social per raccogliere l’ingente somma di 2,1 milioni di euro. Soldi che serviranno per acquistare l’unico farmaco che potrebbe restituire la speranza alla loro bambina, lo Zolgensma. Nata il 25 febbraio scorso, Melissa per soli 28 giorni non ha potuto beneficiare della somministrazione gratuita del medicinale, per il momento limitata dall’Aifa alla fascia d’età 0-6 mesi (i riscontri scientifici ne attestano l’efficacia nei primissimi mesi di vita). Nel caso di Melissa, la malattia è stata diagnosticata quando la piccola aveva – appunto – 6 mesi e 28 giorni. Il costoso farmaco dovrà dunque essere acquistato all’ingente prezzo di mercato che supera i due milioni di euro. Da qui, l’appello social dei genitori ed il lancio della campagna di crowdfunding “Un Futuro per Melissa”.

E così, dopo le iniziative del Monopoli Calcio (donazione privata ed asta benefica cinque magliette indossate dai calciatori nell’edizione 2020/21 della Tim Cup), cui si sono associate in breve numerose tifoserie di tutta Italia, anche Torre del Greco si è unita al coro di speranza a sostegno della piccola.

