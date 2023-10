Acireale-Portici 1-0: azzurri penultimi, è la quarta sconfitta consecutiva

All’Acireale bastano 23 minuti per regolare la pratica Portici. Allo stadio Aci e Galatea finisce con un successo di misura degli acesi, che s’impongono nel segno di Maltese, al suo primo sigillo stagionale (foto Acireale Calcio). Buono l’approccio alla gara dei ragazzi di Ciaramella – ancora a secco dopo l’avvicendamento in panchina – ma sono i padroni di casa a creare le maggiori insidie. Al minuto 22 De Luca devia in corner una insidiosa conclusione dal limite e proprio sugli sviluppi del calcio dalla bandierina arriva la rete che decide il match: micidiale l’inzuccata d Maltese, che trafigge l’incolpevole De Luca.

l’Acireale tenta il raddoppio con Galletta; il Portici sfiora il pari con Squerzanti.

Stessa dinamica nella ripresa. il Portici prova a costruire ma presta il fianco alle sortite dei padroni di casa, come in occasione della staffilata dal limite di Corigliano. Al 20’ è ancora l’Acireale a sfiorare il gol con Montaperto: velenoso il suo tiro a giro, che si stampa sulla traversa. Nel finale, poi, il generoso forcing azzurro, ma non basta.

Per il Portici è la quarta sconfitta consecutiva, la seconda della gestione Ciaramella: la sconfitta fa scivolare gli azzurri al penultimo posto ma il Castrovillari, ultimo, ha una gara in meno.