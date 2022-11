Nunes e Dionisi ai saluti. Come previsto i due calciatori raggiungeranno mister Parlato al Cjarlins Muzane. Ieri il centrocampista brasiliano e l'esperto difensore non hanno lavorato con i compagni. Per il resto tutti gli effettivi erano presenti al Pinto per svolgere il consueto lavoro di scarico di inizio settimana. Primo allenamento del post Sorrento per la squadra di Panarelli che punta al riscatto già domenica, in casa contro il Portici. La formazione napoletana è quart'ultima in classifica e non può rappresentare un ostacolo rilevante per Rainone e compagni. L'occasione giusta per riprendere la marcia interrotta nell'importantissima partita di domenica scorsa contro la capolista. Del resto, ormai, il margine d'errore dei falchetti è quasi pari allo zero e se si vuol continuare a coltivare sogni di gloria, vincere è l'unico risultato che conta. Archiviare quanto prima la delusione per la sconfitta contro il Sorrento, mettere da parte gli errori individuali che in buona parte l'hanno cagionata e continuare il lavoro di crescita iniziato qualche settimana fa. Soprattutto, l'obiettivo è concretizzare in gol e solidità difensiva la comunque rilevante mole di gioco che la Casertana ha sempre creato, in particolare con la guida di Panarelli. In attesa dei primi colpi di mercato.

APPROFONDIMENTI Sorrento, Petito giovane rampante della capolista del girone G Francavilla-Cavese 3-4: nel finale la traversa salva gli aquilotti Angri-Arzachena 1-2: è il secondo ko di fila per i grigiorossi



Ieri pomeriggio il direttore sportivo Degli Esposti non era al campo, come di consueto. Non in panchina ad osservare il lavoro di tecnico e squadra ma, pare, negli uffici del club, intento a ragionare sui colpi di mercato da mettere a disposizione di Panarelli. Domani aprono ufficialmente le trattative e diventa possibile sottoscrivere contratti. Innanzitutto bisogna sostituire i partenti Nunes e Dionisi ed in queste ore sono in corso trattative con un centrocampista ed un difensore che potrebbero essere annunciati a breve. Le altre operazioni dipenderanno anche dalla valutazione che la società ha fatto sul rendimento dei calciatori attualmente in forza alla rosa. Perché l'idea generale è che con pochi ritocchi si possa rinforzare una squadra che già così sembrava in grado di vincere il campionato. È mancata la lucidità, la forza di carattere, la capacità di giocare ogni partita ed ogni pallone come se fosse quello decisivo di una finale. Ed ora che non si può più sbagliare bisogna trovare il modo di far crescere il livello emotivo di una squadra che assomiglia pericolosamente ad un gigante con i piedi d'argilla.



I numeri dicono che seppur complicata la rimonta della Casertana è possibile. Basta tornare con la mente allo scorso campionato quando, più o meno nello stesso lasso di tempo che passa da ora alla fine della stagione, il Cerignola fu in grado di conquistare quasi trenta punti in più dei falchetti. Non serve così tanto, per fortuna, visto che la Casertana di punti in meno del Sorrento ne ha nove. Però è la testimonianza che con i giusti ritocchi di mercato l'impresa è possibile. Basta non lasciare più punti per strada.