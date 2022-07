Afragolese, un ex Paganese e Cavese per la difesa: ecco Mensi

Lo scorso anno ha vestito la maglia del Sorrento, in Campania ha fatto tappa – anche – a Cava de’ Tirreni e Pagani. Da oggi Davide Mensi è ufficialmente un calciatore dell’Afragolese. Difensore classe 1996, «ha svolto il settore giovanile nel Novara per poi passare alla formazione clivense del Chievo Verona. Poi l’approdo alla Cavese in serie D, subito dopo alla Paganese in serie C, prima della firma con le squadre maltesi del Mosta e del Qormi in serie A». Quindi le esperienze con il Costa d’Amalfi in Eccellenza, con cui ha incrociato proprio l’Afragolese nella finale – persa – di Coppa Italia, e con il Santa Maria Cilento.

«Sono felice ed orgoglioso di approdare in una splendida piazza ricca di storia e blasone. Ringrazio il presidente Niutta e il direttore Romano, che mi hanno voluto fortemente ad Afragola, e sono pronto a dare il massimo in mezzo a quel rettangolo verde».