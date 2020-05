La decisione della Lega Nazionale Dilettanti di ratificare i verdetti a tavolino dopo che il Consiglio Federale, aveva approvato lo stop dei campionati, e la scelta di effettuare le promozioni delle prime dei nove giorni e le retrocessioni delle ultime quattro per un totale di 36 ha finito per scatenare una sorta di protesta che ha coinvolto circa trenta società che hanno designato il presidente del Grumentum Antonio Petraglia, nel ruolo di portavoce per dare avvio ad una lotta per far rivedere la decisione: " Abbiamo preparato una lettera diffida che sarà inviata al presidente della Figc Gravina, invitandolo a non recepire la proposta della LND ed a valutare sotto il profilo giuridico la scelta fatta. In ogni caso porteremo avanti le nostre ragioni, dapprima al Collegio di Garanzia del Coni e poi anche al Tar e al Consiglio di Sttato". Per la cronaca il Grumentum compagine lucana inserita nel girone G risulta tra le retrocesse insieme al Nardò per effetto della classifica avulsa che ha favorito la Nocerina che si è salvata. © RIPRODUZIONE RISERVATA