Angri, il club incontra il sindaco: il nodo è la gestione dello stadio

Si discute del futuro dell'Us Angri. Questa mattina una delegazione del club guidata dal presidente Armando Lanzione, alla presenza di un gruppo di tifosi, ha incontrato il sindaco Cosimo Ferraioli. Il primo cittadino ha chiesto la documentazione contabile della società, da poter poi sottoporre all'attenzione di imprenditori o gruppi interessati a rilevare le sorti del club doriano.

Dall'altra c'è però un possibile spiraglio di continuità per gli attuali soci in carica. Il presidente Lanzione ha infatti sondato il terreno per un possibile affidamento all'Us Angri dello stadio Pasquale Novi. Sarebbe questa la condizione unica che porterebbe gli attuali soci grigiorossi a restare in carica e a proseguire il discorso avviato nelle passate stagioni.

Al momento entrambe le soluzioni restano possibili, con pari percentuali di “applicabilità”. I tifosi restano alla finestra, in attesa di comprendere quali saranno le prospettive future per la società calcistica nel prossimo campionato di Serie D.