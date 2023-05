Angri-Pomezia 3-0, la squadra resta in serie D

Luigi Sanchez è il nuovo eroe di Angri. Il tecnico ex Mariglianese riesce a condurre l'Angri al miracolo salvezza, dopo aver ripreso le redini della squadra in un momento in cui sembrava quasi certa la condanna alla retrocessione. Nello spareggio playout con il Pomezia, i doriani vincono col punteggio di 3-0 grazie alle reti di Barone nel primo tempo e di Acosta nella parte finale della ripresa.

La squadra ha riacquistato fiducia nel momento decisivo della stagione, collezionando anche importanti risultati in un rush finale in cui non sono mancato exploit a sorpresa da parte di tutte le pericolanti.

Dal ritorno in panchina, Sanchez ha saputo motivare a dovere lo spogliatoio, riuscendo anche a sopperire col carattere alle tante assenze che hanno falcidiato la squadra nell'ultima parte della regular season.

In campo, pur avendo a disposizione il doppio risultato per miglior piazzamento alla trentaquattresima giornata, l'Angri non s'è risparmiato e ha raggiunto il traguardo. Un risultato che evita anche la disputa di playout aggiuntivi nel campionato di Eccellenza Campania. Un'eventuale sconfitta dell'Angri avrebbe infatti reso necessaria una ulteriore retrocessione dall'Eccellenza alla Promozione, per evitare la composizione con un numero dispari di squadre in uno dei due gironi del massimo torneo regionale.