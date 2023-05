Atletico Uri-Portici 1-0: azzurri ko ma salvi

Una sconfitta decisamente indolore. Ha, anzi, il sapore della festa per il Portici il viaggio di ritorno da Uri: gli azzurri, ko contro l’Atletico, festeggiano la salvezza diretta in virtù del concomitante tonfo interno dell’Angri, sconfitto per mano del Sorrento, che col 3-0 rifilato ai grigiorossi ha tagliato – proprio all’ultima curva – il traguardo della promozione in serie C.

In Sardegna decide la rete di Fiorelli, a segno ad una manciata di minuti dall’intervallo. Poco prima portici pericoloso con Orlando, protagonista di una pregevole giocata in acrobazia. Nella ripresa Portici ad un passo dal gol in almeno quattro occasioni con Di Gennaro e Filogamo, ma il risultato non si schioda. Dal Novi arrivano però notizie che autorizzano a far festa: il Portici è salvo.

Gli azzurri terminano il campionato con un punto di vantaggio sul sestultimo posto, occupato proprio dall’Angri.